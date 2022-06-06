6 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили мнение обозревателя American Thinker, который считает, что США пора надавить на руководство Украины, чтобы те всё-таки передали России право управлять южными и восточными регионами.

Артур Савин, , 13:20 — REGNUM Статья обозревателя журнала American Thinker Фрэнка Говарда, согласно которой ситуация на Украине должна разрешиться мирным путём, причём на условиях Российской Федерации, а США в свою очередь следует подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к прекращению притязаний в отношении районов на юге и востоке Украины, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они там в Америке грибов объелись, или что? Россия уже давно заняла многие территории бывшей Украины. Мы даже разрешения спрашивали и потом не спросим», — подметил Леон Ф.

Многие пользователи заметили, что всё больше и больше американских политических экспертов приходит к мысли, что Киев уже, по сути, проиграл войну России, а значит, ему следует искать пути для минимизации потерь.

«Даже уже в США начинают понимать, что Зеленскому уже никак не откатить события и дни его уже сочтены. Нужно просто сдаваться, иного пути нет», — указывает Айсылу Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что даже в том случае, если Зеленский действительно пойдёт на такой шаг, Российскую Федерацию такие компромиссы уже не устроят.

«Да какая там уже «часть»… всю Украину нужно передавать под контроль России. Местные наркоманы со своими обязанностями не справляются, украинцам нужна адекватная власть», — считает Олег Б.

Часть людей всё же готова оставить Украине парочку западных особо русофобских областей.

«Пускай Зеленский оставит себе Ивано-Франковск и Львов, (будет это называться «Украинское государство — Ивано-Франковск и Львов», сокращённо УГИЛ), а с остальными регионами ему стоит уже сейчас попрощаться», — советует Раджаб Д.

Ряд пользователей указывает на то, что нельзя оставить врагу и пяди украинской земли, которую впоследствии будут использовать в качестве плацдарма для войск Североатлантического альянса.

«Украина — это и есть Россия. И если от Украины останется хоть одна область незалежной, тогда это станет базой НАТО для будущей войны против нашей страны», — предупреждает Мойше И.

Йенс Столтенберг и солдаты НАТО U.S. Army

«Зеленскому нужно уступить во избежание продолжения конфликта, но, видимо, его устраивает перспектива воевать до последнего украинца», — предполагает Семён Л.

«Президент Украины своими действиями лишь разрушает жизни населения, которому плевать на членство в НАТО и западную пропаганду, и которое сейчас вынуждено страдать. Зеленский погубит всех украинцев», — предупреждает Жека Я.

Отдельные комментаторы теплят внутри себя надежду на то, что американский хозяин всё-таки вразумит свою украинскую марионетку и заставит её прекратить боевые действия.

«Я не удивлюсь, если потом США так и поступят — вынудят Зеленского якобы передать России право контроля над определёнными территориями. Сделают вид, что это не сдача, а спецоперация под контролем СБУ. Такой же трюк они пытались провернуть с пленением «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы сгладить углы и навести тень на плетень», — предполагает Армен Г.

Но большинство граждан сошлось во мнении, что Зеленский не может капитулировать, потому что в этом случае ему грозит физическая расправа.

«Зеленский на это не пойдёт. Этот безумный наркоман будет и далее губить своих солдат и жертвовать гражданским населением. Если он на это пойдёт, его выкинут с поста президента, ему свои же ручные нацисты не простят предательства. Он это уже давно понял, потому и редко бывает в адеквате», — указывает Düsterer O.

Напомним, 5 июня журнал American Thinker опубликовал статью за авторством обозревателя Фрэнка Говарда, согласно которой ситуация на Украине должна разрешиться мирным путём, причём на условиях Российской Федерации, а США в свою очередь следует подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к прекращению притязаний в отношении районов на юге и востоке Украины.