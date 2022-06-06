Калуга, 6 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы восемь ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 23 человек. Днём ранее, 5 июня, в регионе были зарегистрированы 35 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 117 человек, 102 180 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.