Пенза, 6 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Пензе начала работу вновь созданная единая муниципальная управляющая компания. Глава администрации города Александр Басенко проверил, как организована ее деятельность, сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

На данный момент автопарк компании укомплектован 14 единицами техники. Это тракторы «Беларусь», экскаватор, мини-погрузчики, автовышка, УАЗы и «ГАЗель». Кроме того, поставлены в работу средства малой механизации — триммеры, снегоуборщики, генераторы — всего 33 единицы, а также газосварочные и электросварочные аппараты, перфораторы и другое оборудование. На сегодняшний день проведен ремонт помещений для размещения сотрудников, рабочие места оснащены офисной техникой. Сформирована аварийная бригада, которая будет работать в круглосуточном режиме и обслуживать как дома, находящиеся в управлении муниципальной компании, так и по заявкам других организаций и граждан.

Предполагается, что новая кампания станет альтернативой нерадивым «управляйкам», возьмет на обслуживание многоквартирные жилые дома, в том числе ветхий фонд, малоэтажную застройку, предоставит услуги аварийно-диспетчерской службы. Александр Басенко нацелил коллектив на необходимость организовать работу таким образом, чтобы жители были довольны результатами обслуживания, — «в этом случае собственники будут собирать общие собрания и переходить к вам сами, а предприятие — развиваться и обеспечивать достойную зарплату работникам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе на модернизацию системы ЖКХ планируют направить 250 млн рублей.

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