Челябинск, 6 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские задержали троих подозреваемых в обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

Их обнаружили у дома на Копейском шоссе. В ходе досмотра у них изъяли 125 свёртков с веществом.

При обыске у них в съёмной квартире нашли 250 граммов наркотика. Оказалось, что эти граждане прибыли из Москвы для сбыта наркотиков. Теперь им грозит 20 лет колонии.