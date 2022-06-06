Мурманск, , 12:20 — REGNUM В Мурманской области заведующую детской библиотеки оштрафовали за оскорбление читательницы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Илья Репин. Лев Толстой. 1887

«Прокуратура Терского района провела проверку по обращению несовершеннолетней северянки. По словам подростка, ее оскорбила заведующая Детской районной библиотекой. Было установлено, что 2 апреля заведующая в ходе словесного конфликта оскорбила несовершеннолетнюю жительницу Терского района, чем унизила ее честь и достоинство», — сообщили в ведомстве.

Суд признал женщину виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге учительница потребовала от выпускника в качестве извинения перед ней встать на колено.