Мурманск, 6 июня 2022, 12:20 — REGNUM В Мурманской области заведующую детской библиотеки оштрафовали за оскорбление читательницы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Илья Репин. Лев Толстой. 1887
Илья Репин. Лев Толстой. 1887

«Прокуратура Терского района провела проверку по обращению несовершеннолетней северянки. По словам подростка, ее оскорбила заведующая Детской районной библиотекой. Было установлено, что 2 апреля заведующая в ходе словесного конфликта оскорбила несовершеннолетнюю жительницу Терского района, чем унизила ее честь и достоинство», — сообщили в ведомстве.

Суд признал женщину виновной и назначил административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге учительница потребовала от выпускника в качестве извинения перед ней встать на колено.