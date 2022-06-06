София, , 12:19 — REGNUM В отставку подал главный тренер сборной Болгарии по футболу Ясен Петров. Об этом 6 июня он сообщил журналистам.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

5 июня сборная Болгарии проиграла команде Грузии в матче Лиги наций со счётом 2:5.

«Мы не заслуживали того, что произошло. Я не имею морального права оставаться. Беру на себя полную ответственность. Это был мой последний матч», — сказал Петров.

По информации Болгарского телеграфного агентства, в ближайших двух матчах Лиги наций командой будет руководить технический директор Болгарского футбольного союза Георги Иванов, у которого есть тренерская лицензия УЕФА.

9 июня сборная Болгарии сыграет с командой Гибралтара, а 12 июня вновь встретится со сборной Грузии.