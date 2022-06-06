Миасс, Челябинская область, 6 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Челябинская компания ООО «Миасский завод медицинского оборудования» в партнерстве с компанией «Дельта» зарегистрировали в Росздравнадзоре и вывели на рынок первый российский аппарат для липосакции. Об этом рассказал первый замминистра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

ИА REGNUM Медицинские препараты

«В последнее время у потребителей медицинской техники появились проблемы с логистикой, с ремонтом, с сервисом. Это все стало проблемой. Поэтому появление таких импортозамещающих медицинских аппаратов, что называется, на злобу дня. Это первый зарегистрированный в Росздравнадзоре отечественный аппарат для липосакции», — приводит его слова ТАСС.

При этом отмечается, что в данный момент в России помимо отечественного препарата для проведения липосакции зарегистрированы еще девять аналогов производства США, Израиля, Германии, Турции и Кореи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобрнауки России сообщили о новых открытиях, которые сделали отечественные ученые.