Панама, 6 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Президент Панамы Лаурентино Кортисо отправился в США, чтобы принять участие в IX Саммите Америк, который пройдет с 6 по 11 июня. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) U.S. Embassy in Panama Лаурентино Кортисо

Отмечается, что Кортисо возглавляет делегацию, в которую также входят министр иностранных дел Эрика Муйнес, министр торговли и промышленности Федерико Альфаро и первая леди Ясмин Колон.

Президента также сопровождают посол Панамы в Вашингтоне Рамон Мартинес, консул Гильда Гарсия и доктор Камило Аллейн, которого Панама выдвигает в качестве кандидата на пост главы Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).

Кортисо и сопровождающие его лица примут участие в церемонии открытия саммита 8 июня, а вечером того же дня посетят ужин с бизнесменами. В четверг, 9 июня, на саммите запланировано выступление панамского лидера. В программе этого дня также запланирована встреча с его чилийским коллегой Габриэлем Боричем и участие в пленарных заседаниях.

В пятницу, 10 июня, глава государства разделит обед с главами других государств, приглашенных на саммит. Он вернется в Панаму в субботу 11 июня.