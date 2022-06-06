Магас, , 12:18 — REGNUM В Ингушетии заложили Аллею отца. Объект появился к 30-летию республики в городе Магасе. Аллея стала продолжением проекта по благоустройству столицы региона — ранее в городе была заложена первая в России, сообщили в пресс-службе правительства субъекта РФ.

Магас Адам Сагов

Местом для новой аллеи выбрана территория от улицы Мальсагова до улицы Чахкиева. Её протяженность составила 360 метров. Объект был выбран по итогам рейтингового голосования жителей Ингушетии. Его создание проведено в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На аллее установлена скульптура собирательного образа отца. Есть на территории аллеи также фонтаны, искусственные пруды, каскадные водопады, скамейки с подогревом и копии средневековых ингушских башен.

Напомним, аллея «Матери России» была заложена в Ингушетии в 2014 году.

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