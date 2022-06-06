Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга снова пытается продать предприятие по производству детского питания «Уралбиомед». Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Молочная продукция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом городской администрации Владимира Захарова, предварительная стоимость продажи на аукционе составляет около 37 млн рублей. При этом номинальная стоимость доли — 8,34 млн рублей.

Предприятие «Уралбиомед» располагается на улице Луначарского Екатеринбурга. В его штате 14 сотрудников. Планируется, что на торги будет выставлена 100-процентная доля активов. Решение об организации торгов должна принять гордума. Отметим, «Уралбиомед» уже выставляли на продажу в 2017 и в феврале 2022 года.