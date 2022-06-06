Екатеринбург, 6 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга снова пытается продать предприятие по производству детского питания «Уралбиомед». Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молочная продукция

По словам заместителя начальника департамента по управлению муниципальным имуществом городской администрации Владимира Захарова, предварительная стоимость продажи на аукционе составляет около 37 млн рублей. При этом номинальная стоимость доли — 8,34 млн рублей.

Предприятие «Уралбиомед» располагается на улице Луначарского Екатеринбурга. В его штате 14 сотрудников. Планируется, что на торги будет выставлена 100-процентная доля активов. Решение об организации торгов должна принять гордума. Отметим, «Уралбиомед» уже выставляли на продажу в 2017 и в феврале 2022 года.