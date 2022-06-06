Москва, 6 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Целью шестого пакета санкций Европейского союза является не Россия, а пожар в мировой экономике, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», — написал Медведев в личном телеграм-канале, напомнив, что революции пожирают своих детей.

Медведев прокомментировал нефтяное эмбарго, а также санкции против российских финансовых институтов.

«Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100 500-е пакеты санкций», — отметил замглавы Совбеза.

По его словам, судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС «что-то пошло не так».