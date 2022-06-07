Москва, 7 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня провёл пресс-конференцию по актуальным вопросам международной повестки дня. Мероприятие состоялось в онлайн-формате.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Напомним, что 6 и 7 июня должен был состояться визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию. Однако он был отменён из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для самолёта главы российской дипломатии.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.