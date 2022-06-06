Москва, 6 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, новая торговая неделя началась довольно позитивно, несмотря на просадку Уолл-стрит 3 июня, где S& P 500 обвалился более чем на 1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок

«Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,3% после выхода данных PMI Caixin в сфере услуг — индекс составил 41,4 против 36,2 в апреле.

Показатель все еще остается глубоко на отрицательной территории, но при этом улучшился по сравнению с предыдущим значением, что дает надежду на возвращение за пределы водораздела 50 в ближайшие пару месяцев по мере выхода регионов страны из локдауна.

Власти Шанхая сообщили о дальнейшей отмене ограничений на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.

Гонконгский Hang Seng набрал 1,65%, а японский Nikkei 225 потяжелел на 0,56%. Рынки южной Кореи сегодня закрыты по случаю национального праздника. А вот S& P-ASX 200 в Сиднее пошел против тренда и просел в пределах 0,5% в ответ на рост показателей австралийской инфляции.

Напомним, 7 июня состоится заседание РБА, и если в принятии решения Центробанк будет отталкивается от динамики потребительских цен, можно ожидать повышения ставки более чем на четверть процента.

На валютных площадках довольно спокойно в начале новой торговой недели. Доллар торгуется под небольшим давлением, но все движения происходят в довольно тесных диапазонах.

Это характерно для понедельника, тем более что никаких значимых событий за минувшие выходные не произошло, а экономический календарь сегодня пуст.

Индекс USD, который едва удержался над уровнем 102,00 в минувшую пятницу, рискует показать более глубокое снижение в краткосрочной перспективе, не пользуясь спросом на текущих уровнях.

Однако и медвежий потенциал USD представляется ограниченным, а ключевым событием недели станет инфляционный отчет из США, который определит дальнейший ход ожиданий инвесторов относительно темпов ужесточения политики ФРС США.

Тем временем нефть, которая на прошлой неделе закрылась на трехмесячных максимумах в районе отметки $121 за баррель, слегка отступает сегодня, тестируя уровень $120.

На минувших выходных (4-5 июня) Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для азиатских клиентов почти до рекордных максимумов. Цены были повышены и для других регионов, но в их число не вошли США.

Текущий откат выглядит уместным с технической точки зрения, особенно на новостях о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении в Ливии.

В случае продолжения фиксации прибыли баррель нацелится на $118, но общая картина рынка остается бычьей», — пояснил эксперт.

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