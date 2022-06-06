Стокгольм, 6 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Отсутствие незамедлительного отказала со стороны премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон на предложение лидера «Христианских демократов» Эббы Буш позволить уйти в отставку министру юстиции и внутренних дел Моргану Йоханссону является «в высшей степени неожиданным». Об этом 5 июня в эфире радиостанции SR заявил политолог Йонас Хиннфорс.

Frankie Fouganthin Магдалена Андерссон

Напомним, что вечером 5 июня в прямом эфире Буш обратилась к стоящей рядом Андерссон с предложением позволить Йоханссону уйти в отставку, чтобы избежать роспуска всего правительства. На это Андерссон отреагировала, что она «подумает».

По словам Хиннфорса, это свидетельствует о том, что от своей прежней воинственной риторики (Андрессон пообещала уйти в отставку сразу после того, как в риксдаге был начат процесс вынесения Йоханссону вотума недоверия) она одумалась и решила не ставить под угрозу переговорный процесс с Турцией по поводу вхождения в НАТО.

Напомним, что голосование в риксдаге по вопросу вынесения вотума недоверия Моргану Йоханссону назначено на 7 июня.