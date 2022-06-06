Екатеринбург, 6 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начальника службы безопасности транспортного предприятия обвиняют в получении взятки. По версии следствия, мужчина незаконно получил 100 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В феврале 2021 года предприятие, начальником службы безопасности которого являлся обвиняемый, заключило договор с другим юридическим лицом. Договор предполагал оказание услуг по охране автовокзала. При этом начальник безопасности потребовал от юридического лица 100 тысяч рублей за то, чтобы он не нашёл нарушений в работе организации. Для того, чтобы не лишиться объекта охраны представители юридического лица дали уральцу взятку в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд. В отношении взяткодателя не возбудили уголовное дело в связи с его раскаянием и содействием следствию.