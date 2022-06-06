Уфа, 6 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Увеличить число пляжей до 200 намерены к 2024 году в Башкирии. Об этом 6 июня сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на заседании республиканского правительства в центре управления регионом.

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Он напомнил, что за минувшие пять лет в республике число специально оборудованных пляжей увеличилось в два раза (с 68 до 137). При этом на реках оборудовано 52 пляжа, на водохранилищах, прудах, озерах — 85 пляжей.

«Башкирия занимает лидирующее место по количеству открытых пляжей в Приволжском федеральном округе. Но мы на этом не останавливаемся. К 2024 году в республике должно быть не менее 200 пляжей», — сообщил он.

Гумеров подчеркнул, что пляжи должны быть доступны для жителей, удобно расположенными и комфортными для отдыха.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии спасли двух утопающих.