Барнаул, 6 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Став участником нацпроекта «Производительность труда», компания «Алтай-Пригород» смогла повысить скорость и качество подготовки вагонов в скорых поездах, а также улучшить уровень сервиса, сообщает платформа производительность. рф.

Цитата с сайта производительность. рф Барнаульский железнодорожный вокзал. Алтайский перевозчик повысил уровень сервиса для пассажиров и на четверть ускорил подготовку вагонов

Компания занимается пригородными пассажирскими перевозками на территории 16-ти районов края и своей задачей видит обеспечение доступности железнодорожного транспорта для разных слоев населения. Работа экспертов ФЦК с коллективом предприятия позволила на четверть ускорить подготовку вагонов, снизив затрачиваемое время с 8 до 6 часов. Результаты этой работы, а также высокий уровень сервиса уже оценили более одного млн жителей края.

«Работая над задачей по повышению производительности труда, мы с рабочей группой предприятия нашли одно из решений, которое внесло существенный вклад в общий результат проекта. Чтобы ускорить подготовку вагона после рейса, мы перераспределили с проводников функцию уборки на экипировочную бригаду. В результате время уборки одного вагона сократилось в два раза, с одного часа до 30 минут», — пояснил руководитель проекта ФЦК Илья Семенов.

Кроме того, стремясь повысить уровень сервиса, эксперты ФЦК и коллектив компании сократили процесс комплектования контейнера с кондитерскими изделиями. Благодаря стандартизации работы и адресному хранению продуктов, кладовщик стал меньше тратить время на расфасовку товара.

«Работа над проектом совместно с экспертами ФЦК проведена успешно. Отмечу, что было постоянное ощущение поддержки, консультация, совместное подведение итогов в данной работе — очень важно. Нам удалось снизить время рабочей смены наших сотрудников, и у них добавилось по еще одной рабочей смене в месяц, и мы снизили нехватку работников в выходные и праздничные дни», — отметил генеральный директор «Алтай-Пригород» Владимир Устинов.

Он также считает, что в целом изменения затронули все направления деятельности предприятия — в производстве, управлении затратами, персоналом, запасами, в логистике, обслуживании пассажиров. Следующим шагом станет тиражирование бережливых практик на процесс обслуживания покупателей в экспресс-кафе.

«В современном мире ведение бизнеса, связанного с оказанием услуг, сложно представить без качественного сервиса. Это то, что в том числе сегодня не хватает российский экономике. От повышения уровня обслуживания выигрывают обе стороны экономического взаимодействия. Клиент своевременно получает качественную услугу, которая отвечает его потребностям, а организация, ее оказавшая, повышает уровень своей конкурентоспособности на рынке», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.