Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Популярный исполнитель поп-музыки Кристер Бьоркман получил Медаль короля Швеции за особые заслуги. Об этом 6 июня сообщил Королевский дом на своем официальном веб-сайте.

Стокгольм. Швеция

«За выдающийся вклад в шведскую индустрию развлечений и поп-музыку», — говорится в сообщении.

Сейчас Кристеру Бьоркману 64 года. Со своей песней «Завтра наступит новый день» он дебютировал на конкурсе Melodifestivalen в 1992 году.

С 2002 года Бьоркман является главой шведской делегации на конкурсе Eurovision.

Сообщается, что шведский монарх Карл XVI Густав лично вручит награду Бьоркману 10 июня.