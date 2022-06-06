Певец Кристер Бьоркман получит награду от короля Швеции
Стокгольм, 6 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Популярный исполнитель поп-музыки Кристер Бьоркман получил Медаль короля Швеции за особые заслуги. Об этом 6 июня сообщил Королевский дом на своем официальном веб-сайте.
Стокгольм. Швеция
«За выдающийся вклад в шведскую индустрию развлечений и поп-музыку», — говорится в сообщении.
Сейчас Кристеру Бьоркману 64 года. Со своей песней «Завтра наступит новый день» он дебютировал на конкурсе Melodifestivalen в 1992 году.
С 2002 года Бьоркман является главой шведской делегации на конкурсе Eurovision.
Сообщается, что шведский монарх Карл XVI Густав лично вручит награду Бьоркману 10 июня.