Азовский район, Ростовская область, , 12:13 — REGNUM Ростовская прокуратура помогла работникам одного из предприятий получить долгожданную зарплату. Азовская компания задолжала 60 сотрудникам более 6,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В прокуратуру обратились сотрудники компании «Максвим». Выяснилось, что ранее руководство уже привлекалось к ответственности за накопленные долги по зарплате. После рассмотрения представления людям выплатили все деньги.

Генеральный директор фирмы привлечён к административной ответственности.

Из открытых источников следует, что основной вид деятельности предприятия — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.