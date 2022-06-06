Азовский район, Ростовская область, 6 июня 2022, 12:13 — REGNUM Ростовская прокуратура помогла работникам одного из предприятий получить долгожданную зарплату. Азовская компания задолжала 60 сотрудникам более 6,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
В прокуратуру обратились сотрудники компании «Максвим». Выяснилось, что ранее руководство уже привлекалось к ответственности за накопленные долги по зарплате. После рассмотрения представления людям выплатили все деньги.
Генеральный директор фирмы привлечён к административной ответственности.
Из открытых источников следует, что основной вид деятельности предприятия — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.