Газни, Афганистан, 6 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни сообщили о распространении холеры в уезде Гиро. Об этом пишет газета «8 Собх».

hildgrim Грязная вода из-под крана

Источники говорят, что в кишлаке Пани на прошлой неделе 90 человек, в том числе женщины и дети, заразились холерой. Состояние здоровья нескольких заболевших оценивается как тяжёлое.

Жители жалуются на нехватку лекарств и медицинских учреждений в уезде. Они предупреждают, что, если не принять меры, болезнь может распространиться на другие уезды Газни и другие провинции.

Представители органов здравоохранения Газни подтвердили эту новость, заявив, что причиной вспышки стала загрязнённая вода.

Чиновники отдела общественного здравоохранения Газни заявили, что они перевели нескольких пациентов в медицинские учреждения соседних с Гиро уездов.