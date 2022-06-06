Стокгольм, 6 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, отмечается Национальный день Швеции. По традиции именно в этот день соискателям официально предоставляется гражданство страны. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Дарья Драй ИА REGNUM Сила Швеции

Так, по данным Статистического управления Швеции, в течение 2021 года заявления на получения шведского гражданства были одобрены в 89 354 случаях. Эта цифра увеличилась на 9 179 по сравнению с 2020 годом.

В ведомстве отмечается, что такое рекордное число новых граждан Швеции еще не является окончательным. Из-за пандемии коронавируса процесс предоставления гражданства соискателем затянулся.

По статистике, примерно каждый третий новый гражданин Швеции прибывает из Сирии.