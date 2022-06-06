Москва, , 12:11 — REGNUM О новых открытиях, которые сделали отечественные ученые, сообщили 6 июня в пресс-службе Минобрнауки России.

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Отмечается, что ученые из Белгородского государственного национального исследовательского университета создают универсальную атравматичную систему доставки дренажей, которая призвана заменить аналоги и серьезно упростить для врача проведение малоинвазивных операций.

При этом указывается, что благодаря этому открытию процедура станет максимально нетравматичной, безопасной и безболезненной для пациента, также изобретение поможет отказаться от одноразовых импортных расходных материалов.

Помимо этого, уточняется, что исследователи из Северо-Кавказского федерального университета предложили повысить качество молочной продукции путем фотонной корреляционной и электро-акустической спектроскопии. Эти методы позволят точно и эффективно контролировать физико-химические характеристики молока на наноразмерном уровне, а интегрирование их в производственный цикл повысит качество молочной продукции.

Также добавляется, что магистрантка Пензенского государственного университета создает программно-аппаратный комплекс для измерения электрических параметров активных диэлектриков и изделий на их основе, который точно измеряет электрические показатели и электрофизические параметры активных диэлектриков, в класс которых входят пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики, широко применяющиеся в бытовой электронике.

Поясняется, что эта разработка позволит уменьшить габариты электрических приборов, так как уменьшатся в размерах диэлектрические схемы — составная часть электроприборов. Кроме того, при помощи устройства можно глубже изучить физические параметры активных диэлектриков, что позволит расширить область их применения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что линейку российских 3D-принтеров, которые в дальнейшем смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобильной промышленности, собираются запустить отечественные предприниматели.