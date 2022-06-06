Стокгольм, 6 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В течение всего 5 июня от независимого депутата Амине Какабаве поступали противоречивые сообщения: сначала она сказала, что просто не придет на заседание риксдага, где будет решаться вопрос об отставке министра юстиции и внутренних дел Швеции Моргана Йоханссона; потом она заявила, что намерена голосовать за вынесение ему вотума недоверия, если правительство Швеции не пойдет на уступки. Какова же позиция Какабаве на утро 6 июня? Ее она прояснила в текстовом сообщении новостной службе TT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Мяч на их стороне. Важно, чтобы Социал-демократы пошли на договоренности и не делали уступок Эрдогану (президент Турции Реджеп Эрдоган) и Турции. В противном случае я, к сожалению, проголосую против правительства», — написала Какабаве.

Напомним, что в случае вынесения вотума недоверия Йоханссону премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пообещала подать в отставку и распустить правительство.

Голосование в риксдаге состоится 7 июня.