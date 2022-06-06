Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 12:10 — REGNUM В Красноярском крае на прошедших выходных (4-5 июня) отпраздновали эвенкийский Новый год — Мучун.

Празднование эвенкийского Нового года 24. мвд. рф

Как сообщили ИА REGNUM 6 июня в краевом ГУ МВД, полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время празднования эвенкийского Нового года. Дежурство несли сотрудники ОМВД России по Эвенкийскому району.

По данным ведомства, полицейские также приняли участие в традиционных обрядах. Во время празднования прошли традиционные хороводы. Для жителей и гостей Эвенкии подготовили насыщенную программу с национальной музыкой и танцами.

Мучун с эвенкийского дословно переводится как «время, когда земля обновляется». Этот праздник связан с началом лета. Эвенкийский Новый год наступает после того, как распускаются первые почки лиственницы, а кукушка начинает отсчитывать летние часы.

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