Кемерово, 6 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 920 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 65 новых носителей коронавируса. За это же время 78 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 164 812 случаев заражения коронавирусом, 161 482 человека выздоровели, 2410 пациентов скончались.