Сан-Хосе, 6 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2022 года Коста-Рика зарегистрировала 1587 сообщений об угоне транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Агентством судебных расследований.

Michael Gil Автомобили

Согласно опубликованным данным, это число превышает показатель в 1300 угонов, зарегистрированных за тот же период 2021 года.

Первое место по числу угонов автомобилей муниципалитет Алахуэла занимает первое место — он удерживает лидерство на протяжении последних трех лет, опережая Сан-Хосе и Покоси.

Специалисты предупреждают местных жителей: если вы собираетесь продать автомобиль, убедитесь, что источник, где вы собираетесь разместить объявление, заслуживает доверия и что он содержит меры безопасности, такие как недопущение фэйковых пользователей в систему.

Эксперты также просят граждан при продаже автомобилей не предоставлять информацию о банковском счете, например, пароли, а также убедиться, что покупатель звонит по телефону, а не по WhatsApp.