Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Перепалка произошла между американскими миллиардерами Илоном Маском и Биллом Гейтсом из-за попытки последнего сыграть на понижении акций возглавляемой Маском корпорации Tesla, сообщает 5 июня New York Post.

Билл Гейтс Kuhlmann|MSC

Ранее Маск обвинил Гейтса в том, что тот несерьезно относится к борьбе с изменением климата, потому что он потратил «полмиллиарда долларов» на скупку акций Tesla. В свою очередь, Гейтс подчеркнул, что вложил в борьбу с изменением климата больше денег, чем Маск или кто-либо другой. Ответом Маска, опубликованным им на своей странице в Twitter, был «вздох».

«Я отдаю на борьбу с изменением климата гораздо больше, чем Илон или кто-либо другой», — сказал Гейтс. — Я даю много благотворительных долларов, я поддерживаю компании — вы знаете, что электромобили составляют около 16% выбросов, поэтому нам также нужно решить эти другие 84%».

Обмен любезностями произошел более чем через месяц после того, как в конце апреля Маск отказался от возможности работать с Гейтсом в сфере благотворительности. Маск показал текстовую беседу, в которой он столкнулся с Гейтсом по поводу его покупки акций на $500 млн против Tesla.