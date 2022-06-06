Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Заводы компании «Боржоми» в Грузии в последнее время производят минеральную воду только для внутреннего рынка, из-за чего происходит задержка зарплаты ряду сотрудников. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 6 июня пресс-службой предприятия.

«Счета компании заморожены из-за просрочки, из-за чего у нас ограниченные финансовые ресурсы, поэтому в первую очередь выплачивается зарплата работникам, которые задействованы в производственном процессе на данном этапе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оба завода работают с минимальной нагрузкой. Ситуация примерно на 80% экспортных рынков остаётся неясной.

Стоит отметить, что часть сотрудников заводов «Боржоми» бастует седьмой день подряд, требуя выплатить задолженность по зарплате за два месяца и восстановить 49 уволенных работников. Сегодня, 6 июня, около 400 человек заблокировали входы на заводы и таким образом остановили производство. Предприятие испытывает трудности из-за антироссийских санкций, под которые попало из-за того, что 60% его акций принадлежит российскому консорциуму «Альфа-групп».

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