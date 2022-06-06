Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На Камчатке людям, пострадавшим при пожаре в жилом доме в селе Седанка Тигильского района, который произошел 4 июня, окажут всю необходимую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

LoggaWiggler Пожар

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При пожаре были эвакуированы из дома 31 человек, по факту в нём прописан — 41.

Всем, кто остался без крова, предложили переехать в село Тигиль. Шесть семей сразу же согласились, остальные пожелали остаться в Седанке на время путины. Для них подготовят место размещения.

Каждая семья получила из резервного фонда единовременную выплату в сумме 10 тыс. рублей для приобретения вещей первой необходимости.

В Седанку отправили около 500 кг гуманитарного груза, который собрали неравнодушные жители края.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о серьёзном пожаре, произошедшем 6 июня на первом этаже пятиэтажного дома по улице Юрина в Барнауле.