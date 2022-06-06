Сана, 6 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Повстанцы-хуситы в Йемене якобы пытаются «саботировать» переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта. С таким заявлением, как сообщает 6 июня информационное агентство Khabar, выступил министр информации Йемена Муаммар аль-Ариани.

Демонстрация Хуситов. Йемен

По словам Ариани, хуситы не выполняют план по деблокаде города Таиз.

«Террористы-хуситы объявили о своем намерении принять односторонние меры в попытке саботировать переговоры, проводимые в столице Иордании, о снятии осады с провинции Таиз и обойти условия перемирия ООН, предусматривающего открытие основных дорог», — отметил аль-Ариани.