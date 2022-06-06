Благовещенск, 6 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Останки найденного в Амурской области динозавра подвергли специальным исследованиям, чтобы узнать строение его мозга. Компьютерную томографию черепа животного совместно провели онкологи и палеонтологи региона, сообщило ИА Амур. инфо.

gizmodo.com Скелет динозавра

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«В результате сканирования удалось построить 3d модель и выяснить строение мозга Амурозавра, детализацию черепных нервов, а также впервые рассмотреть форму внутреннего уха. Это позволит точно понять, как слышал, видел, нюхал амурозавр. Понять особенности его поведения», — отметил сотрудник лаборатории палеонтологии Иван Болотский.

Он подчеркнул, что палеонтологи давно сотрудничают с онкоцентром и делают очень подробные снимки. В 2022 году совместно с онкологами в Амурской области была завершена научная работа по палеонтологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году итальянский исследователь мелового периода Филиппо Бертоццо завершил изучение костных останков динозавров, живших на территории Приамурья 65 млн лет назад.