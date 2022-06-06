Мурманск, 6 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Мурманской области в рамках дорожной кампании 2022 года обновят 981 тыс. квадратных метров дорог. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rk.gov.ru Ремонт дороги

Глава региона отметил, что ремонтные работы уже стартовали.

«Из ключевых — это участок дороги Североморск — Североморск 3, автоподъезд к Апатитам. Завершены работы по укладке асфальта на автомобильной дороге Кировск – Апатиты – это те участки, которые требовали ремонта. В скором времени приступим к реконструкции и капитальному ремонту с 10 по 35 км автоподъезда к Териберке и ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в РФ планируется отремонтировать более 4,7 тыс. объектов дорожной сети, площадь укладки верхних слоёв покрытия в 2022 году составит более 105 млн кв. м.