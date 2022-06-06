* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 12:04 — REGNUM В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили нескольких портных. Местный источник сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили портных прямо в их ателье за пошив женской одежды.

Избиение Pixabay.com

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Напомним, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили городским портным шить женскую одежду.

Инцидент произошел в районе «Джакан» города Герат.

Портные Герата говорят, что зарабатывают на жизнь пошивом мужской и женской одежды.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожали закрыть все ателье по пошиву женской одежды в Герате.