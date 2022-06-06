Томск, 6 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Томской области начнёт работу выставка «НАТО. Хроника жестокости», посвящённая истории военного блока. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, выставка откроется 7 июня, в 16 часов в ДНТ «Авангард».

Последствия бомбардировок НАТО. Югославия. 1999

В экспозиции, подготовленной Музеем современной истории России, местные жители смогут ознакомиться с военной деятельностью Североатлантического альянса с начала Холодной войны. Вход свободный.

«Авторы обращают внимание на противоречия между миролюбивой риторикой государств — членов НАТО и реальной политикой блока, которая проявилась в вооруженных конфликтах по всему миру», — отметили в администрации.

В частности, томичи смогут узнать о планах нападения США и их союзников на СССР, агрессию НАТО против третьих стран во второй половине 20 и начале 21 веков, а также о современных событиях на территории Украины. Выставка прошла уже в десятках регионах России.