Кисловодск, Ставропольский край, , 12:02 — REGNUM Власти Кисловодска определились с тем, что делать со старым кинотеатром «Россия». На его месте к 2025 году будет построен многофункциональный культурный центр, сообщил 6 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Кисловодск (сс) Dira0101

«Многофункциональный культурный центр появится на месте кинотеатра «Россия». Строительство начнется в текущем году, а для посетителей комплекс откроется в 2025-м. <…> Судьба бывшего кинотеатра давно беспокоила кисловодчан, им было важно, чтобы на этом месте был именно объект культуры, отдыха для людей», — сообщил глава края на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, финансирование строительства будет вестись за счет субсидии из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В новом культурном центре будут проводиться концерты, выставки, конференции. Будут также предусмотрены кинотеатр и библиотека.