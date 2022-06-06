Кисловодск, Ставропольский край, 6 июня 2022, 12:02 — REGNUM Власти Кисловодска определились с тем, что делать со старым кинотеатром «Россия». На его месте к 2025 году будет построен многофункциональный культурный центр, сообщил 6 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По его словам, финансирование строительства будет вестись за счет субсидии из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В новом культурном центре будут проводиться концерты, выставки, конференции. Будут также предусмотрены кинотеатр и библиотека.