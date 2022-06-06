Донецк, 6 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 11:45 зафиксирована атака с украинских позиций в Новомихайловке. По Еленовке выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка.