Сургут, Югра, 6 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в День России, который совпадает с днём города, выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава экономической столицы Югры Андрей Филатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Знаменитое построение «Кубинский бриллиант» в исполнении пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»

«Русские Витязи» выступали в Сургуте в 2021 году, напомнил мэр города.

«В прошлый раз погода помешала полноценному выступлению. Осталось взаимное желание повторить это событие, но уже в полноценном масштабе. В конце прошлого года я направил приглашение «Витязям» на наш праздник 12 июня. И вот буквально на прошлой неделе пришло предварительное подтверждение, что приглашение принято. Сейчас прорабатываем организационные и технические моменты», — сообщил глава Сургута.

Выступление «Русских Витязей» в Сургуте намечено на 12 июня. в 18:00 (16:00 мск). Кроме «Витязей» своё мастерство местным жителям продемонстрирует женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута, сообщил глава города.