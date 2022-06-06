Ижевск, , 12:02 — REGNUM Утром 6 июня на перекрестке улиц Кирова и Коммунаров в Ижевске загорелся пассажирский микроавтобус Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Загоревшийся автобус в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия через две минуты после возгорания. Кабина и подкапотное пространство горели открытым пламенем. До прибытия спасателей водитель и 19 пассажиров эвакуировались из транспортного средства самостоятельно. Ситуация осложнялась разлившимся топливом, существовала угроза взрыва газового баллона.

Спустя 28 минут с момента возгорания пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 4 мая произошло возгорание автобуса, в котором находились пассажиры. Все люди успели выйти. Никто не пострадал.

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