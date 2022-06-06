Москва, , 12:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике. Об этом сегодня, 6 июня, пишет издание Bloomberg.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В публикации говорится, что Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции. Рост цен на топливо привёл к высокой инфляции и экономическому спаду на Западе.

«Экономическая война против России расколола ЕС, поскольку страны устали от санкций. Финансовое оружие — несовершенный инструмент, действующий выборочно и ведёт к непредвиденным последствиям», — говорится в статье.

Как сообщало, введенное Европейским союзом поэтапное эмбарго на поставки российской нефти вероятнее всего нанесет удар по мировой экономике, а не доходам России от нефтяного экспорта.

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