Новосибирск, 6 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 30 мая по 5 июня пожарные 203 раза выезжали на ликвидацию возгораний. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«Среди них 119 случаев — горение травы и мусора, — уточнили в ведомстве. — В результате пожаров в быту — это 84 происшествия — травмированных нет, один человек погиб. Шесть новосибирцев из задымленных помещений спасли пожарные».

Так, 30 мая в селе Новолуговое Новосибирского района во время пожара погиб 62-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.