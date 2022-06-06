* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 11:59 — REGNUM Представитель губернатора афганской провинции Гильменд сообщил, что маулави Абдул Ахад, более известный как маулави Талиб, назначен командиром батальона смертников по приказу муллы Хайбатуллы Ахундзада, лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Террорист Sntat.ru

По его словам, 4 июня он был представлен делегацией, направленной муллой Хайбатуллой, личному составу элитного батальона смертников.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее объявили о формировании в городе Файзабад, административном центре Бадахшана, подразделения террористов-смертников батальона «Мученик» в составе 203-го армейского корпуса «Мансури». Отряд самоубийц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — одно из важнейших воинских подразделений движения, совершавшее кровавые теракты в городах и общественных местах.

Говорят, что маулави Талиб является одним из доверенных лиц муллы Хайбатуллы, и за последние девять месяцев Сираджуддин Хаккани, глава «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не смог его изгнать из провинции Гильменд.

Источники, знакомые с внутренней борьбой среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связывают новое назначение маулави Талиба с внутренними разногласиями между кандагарскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Маулави Талиб является одним из самых важных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южном регионе, особенно в провинции Гильменд. До того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, он был теневым заместителем губернатора, затем губернатором провинции Гильменд.

За последние три года он сыграл важную роль в операциях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде, особенно в атаках на его столицу — город Лашкаргах. Предыдущее афганское правительство неоднократно сообщало о его аресте и убийстве.