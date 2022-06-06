* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 6 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Представитель губернатора афганской провинции Гильменд сообщил, что маулави Абдул Ахад, более известный как маулави Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назначен командиром батальона смертников по приказу муллы Хайбатуллы Ахундзада, лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Sntat.ru Террорист

По его словам, 4 июня он был представлен делегацией, направленной муллой Хайбатуллой, личному составу элитного батальона смертников.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее объявили о формировании в городе Файзабад, административном центре Бадахшана, подразделения террористов-смертников батальона «Мученик» в составе 203-го армейского корпуса «Мансури». Отряд самоубийц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — одно из важнейших воинских подразделений движения, совершавшее кровавые теракты в городах и общественных местах.

Говорят, что маулави Талиб является одним из доверенных лиц муллы Хайбатуллы, и за последние девять месяцев Сираджуддин Хаккани, глава «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не смог его изгнать из провинции Гильменд.

Источники, знакомые с внутренней борьбой среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связывают новое назначение маулави Талиба с внутренними разногласиями между кандагарскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Маулави Талиб является одним из самых важных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южном регионе, особенно в провинции Гильменд. До того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, он был теневым заместителем губернатора, затем губернатором провинции Гильменд.

За последние три года он сыграл важную роль в операциях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде, особенно в атаках на его столицу — город Лашкаргах. Предыдущее афганское правительство неоднократно сообщало о его аресте и убийстве.