Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Ленинградской области полицейские пресекли незаконное производство табачной продукции, сообщила 6 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк. Фальсификат продавали на Южном рынке в Санкт-Петербурге и оттуда развозили по стране.

пресс-служба МВД России. Фальсификат сигарет популярных марок и оборудование для их производства.

В рамках дела правоохранительные органы провели десять обысков и обнаружили в Гатчинском районе Ленобласти ангар, в котором злоумышленники организовали производство табачных изделий. Оттуда полиция изъяла оборудование, шесть коробок с сигаретами, картонную коробку без маркировки весом около 12 кг с веществом растительного происхождения, предположительно, табаком, а также 52 рулона упаковочной бумаги.

Еще один склад злоумышленников был обнаружен на территории частной конюшни в Ломоносовском районе. Там хранились готовая немаркированная табачная продукция и компоненты для производства сигарет.

«Правоохранительными органами изъято 80 коробок с табаком весом 95 кг каждая, почти 300 тыс. пачек папирос, девять рулонов упаковочной сигаретной бумаги, 60 бобин офсетной бумаги», — рассказала Ирина Волк.

Также в рамках дела полицейские обнаружили в гаражном кооперативе на 5-м Предпортовом проезде Санкт-Петербурга почти 20 тыс. пачек с папиросами, расфасованных по 50 коробкам.

«Фальсификат реализовывался через торговые точки на Южном рынке Санкт-Петербурга, а также доставлялся транспортными компаниями в другие регионы Российской Федерации», — уточнила официальный представитель МВД России отметив, что по данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок).

Заметим, что полицейские провели семь обысков по адресам фактического проживания предполагаемого организатора и участников группы. Изъяты мобильные телефоны, ноутбук, тетрадь с черновыми записями и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Трое фигурантов задержаны полицейскими и доставлены в следственное подразделение, где допрошены в качестве подозреваемых.

«В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», — подытожили в МВД.