Минск, 6 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Белоруссию является хорошим знаком. Об этом 6 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Русской православной церкви (РПЦ) в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко и патриарх Кирилл

«Непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что России и Белоруссия способны выдержать любое давление «в форме мятежа или гибридных, или горячих войн» и добавил, что патриарх Кирилл в Белоруссии всегда находится не в гостях, «а дома, на своей земле».

Отметим, визит главы РПЦ в Минск приурочен к празднованию 1030-летия принятия православия на землях Белоруссии.