Москва, , 12:06 — REGNUM Контрбатарейную РЛС производства США и корпуса завода, где ремонтировали военную технику, уничтожила российская авиация за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 6 июня на брифинге.

Украинская бронетехника Mil.gov.ua

Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ударила по 73 районам скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате уничтожено два пункта управления украинскими войсками и более более 150 националистов.

Кроме того, поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе села Кодема в ДНР, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии и десять специальных автомобилей.

В числе уничтоженных целей — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США в районе города Северска в ДНР.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине города Лозовая в Харьковской области. На этом предприятии ремонтировали поврежденную бронетехнику ВСУ, добавил Конашенков.

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