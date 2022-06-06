Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Международный музыкальный фестиваль поп-культуры STEREOLETO («Стереолето») в 21-й раз пройдет в Санкт-Петербурге 12–13 июня. Если в 2021 году фестиваль «прославился» в СМИ полным игнорированием зрителями и организаторами масочного режима в разгар очередного пика пандемии, то в этот раз пригласил артистов, которым «стыдно быть русскими» из-за спецоперации по защите Донбасса. Впрочем, получать деньги от концертов в России этим деятелям, живущим большей частью за её пределами, никогда не стыдно. Причем не только деньги зрителей, но и государственные средства. Возникает вопрос: почему подобного рода мероприятия год за годом получают финансовую и моральную поддержку правительства Санкт-Петербурга?

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

3 июня 2022 года на официальном сайте Смольного были опубликованы результаты состоявшегося накануне конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства на территории Санкт‑Петербурга.

«По традиции поддержку получили фестивали и проекты, проходящие в Санкт‑Петербурге на протяжении многих лет и ставшие узнаваемыми культурными брендами Северной столицы», — говорится в сообщении комитета по культуре. Согласно опубликованному перечню получателей субсидий, на проведение 21-го Международного музыкального фестиваля «Стереолето» автономная некоммерческая организация «Агентство культурных коммуникаций «Светлая Музыка» получит из бюджета Санкт-Петербурга 9 млн 750 тыс. рублей.

К слову, фестивалям классического искусства в Смольном благоволят не так широко. Например, IV Международный музыкальный фестиваль «Приношение Елене Образцовой» получит от города лишь 1,49 млн рублей, XVI Открытый конкурс композиторов имени А. П. Петрова — 2,4 млн рублей, Музыкальный фестиваль, посвященный памяти Ирины Богачевой — 1,5 млн рублей, Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» — 3,6 млн рублей.

В предыдущие годы организаторы фестиваля «Стереолето» также не раз оказывались в числе получателей городских субсидий. Фестиваль пользуется поддержкой и покровительством на самом высоком уровне.

«Напомню, что уже в следующие выходные будет STEREOLETO. Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре в Севкабель Порту. В его афише Леонид Агутин, Жанна Агузарова, The Hatters, АВИА, Manizha, IOWA, Найк Борзов, POMPEYA, Shortparis, Super Collection Orchestra и многие другие», — анонсирует в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, курирующий сферу культуры.

На список приглашенных артистов фестиваля «Стереолето» обратил внимание ряд российских Telegram-каналов.

«Певец Леонид Агутин уже 13 июня выступит на фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Еще в начале спецоперации Агутин вместе со своей женой Анжеликой Варум (уроженкой Львова) заявили о своем возмущении политикой РФ и выступали с требованием прекратить спецоперацию на Украине. В частности, артист на своем московском концерте в марте со сцены призвал к «прекращению войны», — пишет канал Readovka. — Звездный дуэт публично жертвовал деньги со своих концертов на нужды украинских беженцев».

Источник удивляется, что исполнители, «официально встав против России, почему-то продолжают зарабатывать здесь деньги».

По данным Telegram-канала «КультRUист», Агутин, Варум и их дочь Елизавета имеют американское гражданство и большую часть времени живут в Майами, владея в США несколькими дорогими особняками и квартирами:

«Чтобы спасти от санкций и конфискации это имущество, Варум и Агутин сначала выступили с лозунгом «нет войне», а потом поддержали Украину, спев на благотворительном концерте «U FOR UKRAINE». Беззаветная любовь к украинцам, к сожалению для Варум и Агутина, денег не приносит. А им ведь нужно содержать американские особняки и прислугу… Поэтому изворотливый гражданин США Леня Агутин на некоторое время решил спрятать свой пацифизм и выступить в Санкт-Петербурге на фестивале «Стереолето» <…> А потом он снова станет пацифистом. И отчалит в Майами…»

В один день с Агутиным на фестивале в Петербурге выступит и российская певица таджикского происхождения Manizha (Манижа), в угоду деятелям шоу-бизнеса «представлявшая Россию» на конкурсе фриков «Евровидение» в 2021 году, где со своей песней «Russian Woman» вошла в десятку лидеров. Сразу после начала спецоперации Манижа в соцсетях «жалела, что проснулась», осудила политику властей России в отношении Украины и временно уехала из страны.

Ради участия в фестивале «Стереолето» Манижа прилетит из Парижа, сообщает Telegram-канал «Осташко! Важное»:

«В интервью газете «Коммерсантъ» певица из Таджикистана рассказала, как решает вопрос с тем, что не поддерживает политику страны, но и уезжать не готова. «Мне помогает моя многонациональность и опыт моей семьи: я из семьи кочевников, которые передвигались из одного места, из одного народа в другой испокон веков. И я боюсь, у меня этот ген тоже есть».

«Больше похоже на «ген осторожности», — делают вывод авторы канала. — Страну ненавидим, но не уедем, потому что денег больше нигде не заработаем. Противно от таких артистов-лицемеров».

В свою очередь Telegram-канал «Осколок» предлагает всем, кто возмущен предстоящим выступлением Манижы в Петербурге, написать заявление на сайте МВД России с предложением привлечь певицу к уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

«Для меня важен каждый артист, выступающий на фестивале, вне зависимости от его звездности и популярности. Самое главное для меня — творческая индивидуальность», — уверяет на сайте фестиваля «Стереолето» его основатель и идеолог Илья Бортнюк. Подбору «индивидуальностей» в этом случае вряд ли стоит удивляться. В день начала военной спецоперации Бортнюк поместил на своей странице в соцсети перечёркнутое слово War.

Добавим, что и другие деятели шоу-бизнеса решили, что можно спокойно продолжать свой «чёс» по городам России, поддерживая киевский режим словом и делом. Так, в гастрольный тур по городам РФ отправился белорусский исполнитель Макс Корж, который открыто поддержал Украину. В его планах на лето и начало осени — Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург.

«Мы категорически против преследования людей за их взгляды. Но если государство российское не научится отлучать от доходов людей с антигосударственными взглядами, то финал будет таким же, как в 1916–1917 гг.», — замечает Telegram-канал «МИГ».