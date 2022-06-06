Элиста, , 11:57 — REGNUM В Калмыкии в результате ДТП на трассе Р-216 с участием грузового автомобиля погибли жители Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 6 июня.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Автокатастрофа случилась около полудня 5 июня на 223-м километре трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь». По имеющимся данным, 54-летний житель Чувашии, управляя Lada Granta, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Mercedes. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и 35-летний пассажир легкового автомобиля. Оба – жители Чувашии.

По факту ДТП проводится проверка.