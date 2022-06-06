Оренбург, , 11:56 — REGNUM Самарская таможня сообщила подробности задержания автомобиля с медвежатами, которых пытались незаконно вывезти за границу.

Медвежонок Jim Bowen

Стало известно, что четверых двухмесячных бурых медвежат перевозили в деревянных ящиках в легковом автомобиле. Конечным пунктом доставки животных был Узбекистан.

В результате совместных оперативных мероприятий таможни и УФСБ России по Оренбургской области было установлено, что медвежата были проданы сызранским предпринимателем. Однако по документам животные были переданы в дар гражданину Узбекистана.

По факту контрабанды медведей возбудили уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура.

«Для вывоза из Российской Федерации бурых медведей, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) необходимо получение специального разрешения (сертификата). Однако у водителя на руках оказались только четыре ветеринарных паспорта и ветеринарное свидетельство, не дающее прав на вывоз животных за границу», — сказали в пресс-службе Самарской таможни.

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